Balıkesir Sındırgı'da 5 saat arayla iki korkutan deprem: İstanbul'da da hissedildi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD); Balıkesir'in Sındırgı ilçesindesaat 01.06’da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerin 11.01 kilometre derinliğinde yaşanan sarsıntı; İstanbul, İzmir, Bursa ve çevre illerden de hissedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kandilli Rasathanesi ise, büyüklüğü 4.6 olarak duyurdu.

SABAHA KARŞI İKİNCİ DEPREM YAŞANDI!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 05.48’de ikinci bir deprem daha meydana geldi.

Yerin 13.25 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Çevre illerden ve İstanbul'dan da hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.