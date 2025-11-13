Balıkesir Sındırgı'da art arda korkutan üç deprem... Çevre illerden de hissedildi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; ilk deprem saat 06.16'da 4.7 büyüklüğünde, diğer depremler ise saat 06.20 ve saat 06.21'de 4.2 büyüklüğünde meydana geldi.
Sarsıntılar çevre illerden de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 13, 2025
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-13
Saat:06:16:14 TSİ
Enlem:39.24417 N
Boylam:28.14806 E
Derinlik:12.31 km
Detay:https://t.co/I5T506QbFQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi