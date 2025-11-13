Balıkesir Sındırgı'da art arda korkutan üç deprem... Çevre illerden de hissedildi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; ilk deprem saat 06.16'da 4.7 büyüklüğünde, diğer depremler ise saat 06.20 ve saat 06.21'de 4.2 büyüklüğünde meydana geldi.

Sarsıntılar çevre illerden de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.