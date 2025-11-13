Cumhuriyet Gazetesi Logo
Balıkesir Sındırgı'da art arda korkutan üç deprem... Çevre illerden de hissedildi!

13.11.2025 07:28:00
DHA İHA
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 06.16 sıralarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu. Bu duyurudan kısa süre sonra; bölgede 4.2 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; ilk deprem saat 06.16'da 4.7 büyüklüğünde, diğer depremler ise saat 06.20 ve saat 06.21'de 4.2 büyüklüğünde meydana geldi.

Sarsıntılar çevre illerden de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İlgili Konular: #deprem #Balıkesir #afad #Sındırgı

