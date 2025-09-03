Balıkesir Sındırgı'daki deprem sonrası artçılar sürüyor... Profesör 'Beni korkutan durum şu' diyerek uyardı: O kenti işaret etti!

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, ANKA Haber Ajansı'na Sındırgı'da devam eden artçı depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaşanan depremin ardından meydana gelen artçıların bilimsel olarak da ilginç olduğunu, artçı dağılımları Sındırgı kuzeyinde değil de beklenenin aksine güneyde fayın yükselen bloğu üzerinde meydana gelmesinin açıklanmaya muhtaç olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Seyitoğlu, şunları söyledi:

''Sındırgı'daki deprem ve artçılar bilimsel olarak da çok ilginç. Çünkü biz meydana gelen artçıların geometrisine bakarak bunu üreten fayın pozisyonu hakkında fikir elde ediyoruz. Veriler diri fay haritasında gösterilen fayın güneyinde daha düşük açılı bir zon olabileceğini gösteriyor.

Jeofizikçi arkadaşlarla da konuştuk ve dedik ki, 'Burada olağan dışı bir durum var.' İlk önce depremlerin dış dağılım noktaları yanlış hesaplanmasından şüphelendik. Fakat arkadaşların bize verdikleri bilgilerle AFAD ve Kandilli’nin buradaki sismik ağı bu hatanın yapılmayacak kadar gelişmiş durumda. Dolayısıyla bizim deprem dağılımının arka tarafında çıkması yani yükselen bloğun yüzeyinde çıkması çok ilginç bir durum."

''ARTÇI DEPREMLER YAVAŞ YAVAŞ GÜNEYE GÖÇ ETMEYE BAŞLADI''

"Bunu açıklayabilecek bir hipotez yayınladım. Teknik rapor olarak yazdım. Bu durum bize düşük açılı bir sismik zon olabileceğini gösteriyor bölgede ve bunun da Salihli, Manisa ve Alaşehir'deki ana fayımıza bağlanabileceğini gösteriyor.

Görüyoruz ki artçı depremler yavaş yavaş güneye göç etmeye başladı. Beni korkutan durum şu: Gelecekte Manisa, Salihli ve Alaşehir civarında bir depremin olması. Çünkü geçmişe baktığımız zaman 1970 Gediz depremi, 1969 Alaşehir depremi ve Demirci depremi, bunların üçü zamansal olarak birbirine çok yakın. Yaklaşık bir yıl içinde meydana gelmiş durumda. Şimdi aynı döngüyle karşılaşabilir miyiz diye şüphelerim var."

''SALİHLİ'DEKİ ANTİK KENT DEPREM SONRASI YIKILMIŞ''

"Geleceğe yönelik olarak baktığımız zaman; Manisa, Salihli ve Alaşehir’in teyakkuzda olması gerekiyor. Yani Alaşehir depremi 1969’da oldu en son. Olası deprem büyüklüğü kırılacak fayın uzunluğuna bağlı. Alaşehir’deki en son depremin büyükülüğü 6.9’du.

Millattan sonra orada bir antik şehir var Salihli’de Sardes (Sart). Oradaki veriler de gösteriyor ki Sardes böyle büyük bir depremde yıkılmış. Millattan sonra 17'inci yılda böyle bir depremle yıkılmış. Dolayısıyla o yıllardan bu yıla kadar burada yıkıcı bir deprem olmamış. Böyle bir noktaya sıçramasından korkuyorum."

''KUZEY ANADOLU FAYI'NIN; GÜNEY KOLU TETİKLENEBİLİR''

"Diğer bir olasılık da bizim Kuzey Anadolu Fayının; güney kolu olarak tanımladığımız ve İzmir, Ege adalarına uzanan bir bölüm var. Başka araştırmacılar ise İzmir-Balıkesir transfer zonu diyorlar. Çok yakın olması nedeniyle buradaki fayların tetiklenmesi de mümkün.

En son Akhisar’da bir deprem yaşadık biliyorsunuz. Oradaki de oldukça yoğun bir depremdi. Ama orada ana makaslamanın ikincil bir kırığı kırıldı. Esas kırık meydana gelmedi o bölümde de ama dediğim gibi birinci tehlike buradaki Alaşehir grabeninin güneyinde bulunan normal fayların harekete geçme olasılığı.''