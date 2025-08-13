Cumhuriyet Gazetesi Logo
Balıkesir yine sallandı: 4 büyüklüğünde deprem

13.08.2025 11:44:00
Haber Merkezi
6.1'lik deprem ile sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün saat 11.11'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 8,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

