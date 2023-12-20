Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 3.6 büyüklüğünde ve yerin 6.92 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2023 - 07:59
Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem!
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde saat 07.21 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 6.92 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


afad Balıkesir büyüklük deprem kilometre

İlgili Haberler

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem!

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem!
Prof. Dr. Naci Görür'den kritik ‘Marmara’ uyarısı: Bu işin şakası yok, bir deprem tehdidi altında

Prof. Dr. Naci Görür'den kritik ‘Marmara’ uyarısı: Bu işin şakası yok, bir deprem tehdidi altında
Marmara'daki depremler öncü mü? Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'den 'Marmara' açıklaması

Marmara'daki depremler öncü mü? Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'den 'Marmara' açıklaması

En Çok Okunan Haberler