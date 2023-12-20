Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem!
AFAD, Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 3.6 büyüklüğünde ve yerin 6.92 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde saat 07.21 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 6.92 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 20, 2023
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Altıeylül (Balıkesir)
Tarih:2023-12-20
Saat:07:21:27 TSİ
Enlem:39.64444 N
Boylam:27.83694 E
Derinlik:6.92 km
Detay:https://t.co/aVmcinULDj@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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