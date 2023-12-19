Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 23.22'de gerçekleşen depremin 7 km derinlikte olduğu bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 19, 2023
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Andırın (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-12-19
Saat:23:22:52 TSİ
Enlem:37.82444 N
Boylam:36.31889 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/oL7KCBoFQz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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