Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2023 - 23:33
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Saat 23.22'de gerçekleşen depremin 7 km derinlikte olduğu bildirildi.


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