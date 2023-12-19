Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 19.12.2023 - 23:33

Güncelleme: 19.12.2023 - 23:33

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 23.22'de gerçekleşen depremin 7 km derinlikte olduğu bildirildi.