Balıkesir'de 4.6 büyüklüğünde deprem
Balıkesir’in Gönen ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Balıkesir Valisi depremde herhangi bir olumsuzluk olmadığını açıkladı.
Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle sarsılırken bir deprem haberi de Balıkesir'den geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07:24’te Balıkesir’in Gönen ilçesinde 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 9,74 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Balıkesir Valisi depremde herhangi bir olumsuzluk olmadığını açıkladı.
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