Balıkesir'de 4.6 büyüklüğünde deprem

Balıkesir’in Gönen ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Balıkesir Valisi depremde herhangi bir olumsuzluk olmadığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 09:46
Balıkesir'de 4.6 büyüklüğünde deprem
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Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle sarsılırken bir deprem haberi de Balıkesir'den geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07:24’te Balıkesir’in Gönen ilçesinde 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 9,74 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Balıkesir Valisi depremde herhangi bir olumsuzluk olmadığını açıkladı.


Balıkesir deprem

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