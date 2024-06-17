Market deposunda korkutan yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

Konya’da bir marketin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

İHA
Yayınlanma: 17.06.2024 - 17:09
Market deposunda korkutan yangın: 2 kişi dumandan etkilendi
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Yangın, saat 15.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Büyük Kovanağzı Mahallesi Hatip Caddesi üzerinde bulunan bir markette çıktı.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki marketin dışında bulunan depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden market çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangına kendi imkanları ile müdahale etmek isteyen ve dumandan etkilenen 2 market çalışanı ise sağlık ekiplerince tedbir amaçlı olarak Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebi yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacak


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