İzmir'de orman yangını: Müdahale sürüyor!

İzmir'in Aliağa ilçesindeki ormanda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

DHA
Yayınlanma: 17.06.2024 - 15:19
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İzmir'in Aliağa ilçesi Yayakent Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 14.15 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu 11 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 5 arazöz, 1 su ikmal aracı ile orman işçileri bölgeye sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.


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