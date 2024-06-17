İzmir'de orman yangını: Müdahale sürüyor!
İzmir'in Aliağa ilçesindeki ormanda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
İzmir'in Aliağa ilçesi Yayakent Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 14.15 sıralarında yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu 11 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 5 arazöz, 1 su ikmal aracı ile orman işçileri bölgeye sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.
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