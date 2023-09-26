Balıkesir'de arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü!
Balıkesir'de arkadaşı tarafından tüfekle vurulan inşaat işçisi Dursun Gargıt yaşamını yitirdi.
Balıkesir'in Karesi ilçesi Kuvayi Milliye Mahallesi 20116 Sokak'taki bir inşaatta çalışan B.K. (47) bu adrese yakın bir noktada bulduğu av tüfeğiyle deneme amaçlı ateş etti.
Tüfekten çıkan saçmalar aynı inşaatta çalışan Dursun Gargıt'ın (49) başına isabet edince ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Öldüğü belirlenen Gargıt'ın cansız bedeni Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.
Gözaltına alınan B.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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