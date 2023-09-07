Çorum'da pompalı tüfekle 'oynarken' kendisini vurdu

Çorum’da 22 yaşındaki M.C.E., pompalı tüfekle oynadığı esnada tüfeğin ateş alması sonucu ayağından yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 07.09.2023 - 07:56
Çorum'da pompalı tüfekle 'oynarken' kendisini vurdu
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Çorum'un merkez Bahçelievler Mahallesi'nde M.C.E. (22) evinde pompalı tüfeği eline aldığı esnada bir anda tüfek ateş aldı.

Silah sesleri üzerine belirtilen adrese polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Ayağından vurulan M.C.E. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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