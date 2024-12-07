Balıkesir'de pes dedirten vurgun! Araç sahibinden 1 milyon TL aldılar: 1 tutuklama

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, çaldıkları otomobili parçalamakla tehdit ederek sahibinden 1 milyon TL alan ve yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Balıkesir'de pes dedirten vurgun! Araç sahibinden 1 milyon TL aldılar: 1 tutuklama
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 07.12.2024 - 09:12

Erdek ilçesinde 10 Ağustos’ta bir otomobili çalan şüpheliler, iddiaya göre, olaydan 1 gün sonra aracın sahibini arayarak, 1 milyon lira karşılığında otomobili parçalamadan kendisine teslim edebileceklerini söyledi.

Bunun üzerine otomobil sahibi Bursa'ya gelerek, şüphelilere 1 milyon TL’yi elden teslim edip, aracını geri aldı.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Otomobil sahibinin suç duyurucu üzerine, Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda şüphelilerin kimlikleri belirlenip, operasyon düzenledi.

Bursa ve Gaziantep'te toplam 4 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 3’ü ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

 


Etiketler: #otomobil #dolandırıcılık

İlgili Haberler

Gölbaşı'nda ortalık savaş alanına döndü... İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Gölbaşı'nda ortalık savaş alanına döndü... İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kars'ta korkunç kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

Kars'ta korkunç kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
Otomobilin önünü kestiler... Aksaray'da bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı

Otomobilin önünü kestiler... Aksaray'da bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler