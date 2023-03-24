Balıkesir'de bir kişi gölette ölü bulundu

Balıkesir'in Balya ilçesinde, kayıp kişinin gölette cesedine ulaşıldı.

AA
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 10:29
Balıkesir'de bir kişi gölette ölü bulundu
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Balıkesir'in Balya ilçesinde Hacıhüseyin Mahallesi'nde hayvancılık yapan Adem Pamukoğlu'dan (47) iki gündür haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Hayvan sayasında yapılan kontrollerde bulunamayan Pamukoğlu, 3 Jandarma Asayiş Timi ve vatandaşlar tarafından Hacıhüseyin Sulama Göleti çevresinde arandı.

Gölette, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla yapılan aramalar sonucunda Pamukoğlu'nun cesedi bulundu. İvrindi Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Pamukoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Balıkesir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.



Balıkesir ölü bulundu

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