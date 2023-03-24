Balıkesir'de bir kişi gölette ölü bulundu
Balıkesir'in Balya ilçesinde, kayıp kişinin gölette cesedine ulaşıldı.
Balıkesir'in Balya ilçesinde Hacıhüseyin Mahallesi'nde hayvancılık yapan Adem Pamukoğlu'dan (47) iki gündür haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Hayvan sayasında yapılan kontrollerde bulunamayan Pamukoğlu, 3 Jandarma Asayiş Timi ve vatandaşlar tarafından Hacıhüseyin Sulama Göleti çevresinde arandı.
Gölette, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla yapılan aramalar sonucunda Pamukoğlu'nun cesedi bulundu. İvrindi Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Pamukoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Balıkesir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Son toplantım' diyerek duyurdu
- AKP'den emekliye zam düzenlemesiyle ilgili açıklama
- Pop müziğin ikonu yaşamını yitirdi
- AKP'nin aday listesi ortaya çıktı
- AKP'den bir garip temel atma töreni!
- Kahramanmaraş'ta art arda şiddetli deprem
- Ağıralioğlu'na Millet İttifakı'ndan ilk yanıt
- Cumhur İttifakı'nda HÜDA PAR çatlağı
- 'Müjde' diye canlı yayında açıkladı...
- İstanbul'daki barajlar son 9 yılın en düşük seviyesinde!