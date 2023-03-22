Zonguldak'ta evinin bahçesinde ölü bulundu!

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 17:28

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 17:28

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde psikolojik sorunları bulunan 73 yaşındaki Rıdvan Sinopluoğlu'nun evinin bahçesinde ölü bulunduğu aktarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay öğlen saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları ve alkol sorunu olduğu öğrenilen Rıdvan Sinopluoğlu evinin bahçesinde ölü bulundu. Çevredekilerin fark etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Rıdvan Sinopluoğlu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

ÖLÜM NEDENİ İÇİN OTOPSİ SONUCU BEKLENECEK

Sinopluoğlu’nun cansız bedeni otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Rıdvan Sinopluoğlu’nun kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.