'Cennete gönderdim' dediği çocukları evde ölü bulundu!
Kocaeli Körfez'de kimlik kontrolünde "Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim" diyen Murat R.'nin evine giden polis ekipleri, Yağmur (13) ve Emre'yi ölü buldu.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kimlik kontrolünde "Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim" diyen Murat R.'nin adlı kişinin evine giden polis ekipleri, çocukları Yağmur ve Emre'yi ölü buldu.
KİMLİK KONTROLÜNDE DURDURULDU
Edinilen bilgiye göre, Tütünçiftlik sahilinde saat 02.00 sıralarında polis ekipleri, Murat R.’yi kimlik kontrolü yapmak için durdurdu. Bu sırada Murat R., dengesiz davranışlarda bulunup, peş peşe "Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim" demeye başladı. Durumdan şüphelenen polis ekipleri, Murat R.’den aldığı adresle, Esentepe Mahallesi'nde yaşadığı eve gitti.
Polis ekipleri eve girdiğinde Murat R.'nin çocukları 13 yaşındaki Yağmur ile 10 yaşındaki Emre’yi yatakta hareketsiz buldu. Eve çağırılan sağlık ekipleri, kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi.
VÜCUTLARINDA YARA YA DA DARP İZİ YOK
Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Murat R., polis tarafından gözaltına alındı. Vücutlarında herhangi bir yara veya darp izi bulunmayan çocukların cansız bedenleri ise, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.
Polisin, olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
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