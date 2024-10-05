Balıkesir'de cezaevindeki bir hükümlü ölü bulundu

Balıkesir'de Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan Hakkı Savaşeri, ölü bulundu.

Balıkesir'de cezaevindeki bir hükümlü ölü bulundu
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DHA
Yayınlanma: 05.10.2024 - 16:26

Balıkesir'de açık cezaevinin koridorunda bilinci kapalı halde bulunan hükümlü İbrahim Hakkı Savaşeri (45), hastanede hayatını kaybetti.

Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan İbrahim Hakkı Savaşeri, cezaevinin koridorunda bilinci kapalı şekilde yerde yatarken bulundu.

Cezaevi yetkililerinin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Savaşeri, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

OTOPSİ YAPILACAK

Savaşeri, hayatını kaybetti. Savaşeri'nin kalp krizi geçirdiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İbrahim Hakkı Savaşeri'nin cansız bedeni Bandırma Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Etiketler: #hükümlü

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