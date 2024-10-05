Balıkesir'de cezaevindeki bir hükümlü ölü bulundu
Balıkesir'de Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan Hakkı Savaşeri, ölü bulundu.
Balıkesir'de açık cezaevinin koridorunda bilinci kapalı halde bulunan hükümlü İbrahim Hakkı Savaşeri (45), hastanede hayatını kaybetti.
Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan İbrahim Hakkı Savaşeri, cezaevinin koridorunda bilinci kapalı şekilde yerde yatarken bulundu.
Cezaevi yetkililerinin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Savaşeri, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
OTOPSİ YAPILACAK
Savaşeri, hayatını kaybetti. Savaşeri'nin kalp krizi geçirdiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İbrahim Hakkı Savaşeri'nin cansız bedeni Bandırma Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Etiketler: #hükümlü
En Çok Okunan Haberler
-
- Başını kesip surlardan aşağı attı, sonra intihar etti
- Çölün ortasında bulundu, içinden servet çıktı!
- Garipoğlu'nun otopsisine giren doktor ve savcı konuştu
- Mezar açıldı, yeni kuşkular oluştu
- Babası, katil Semih Çelik'i anlattı
- Kesin ihracı için düğmeye basıldı
- Nedim Şener'den canlı yayında mezhepçilik
- Yerlikaya'nın o paylaşımına tepki yağdı
- Araştırma şirketinden 'alternatif' anket!
- Katilin annesinden şok sözler: 'İyi ki yapmışlar...'