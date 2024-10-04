Adana'da kasten öldürme suçundan aranan hükümlü yakalandı

Adana’da kasten öldürme suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü Seyhan polisi tarafından yakalandı.

Adana'da kasten öldürme suçundan aranan hükümlü yakalandı
Abone Ol google-news
Yayınlanma: 04.10.2024 - 10:01

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürme suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranana hükümlü Ümit Yıldırak’ın Gürselpaşa Mahallesinde olduğunu tespit etti.

Ekipler söz konusu hükümlüyü yakalamak için mahalle ablukaya aldı. Polis hükümlünün adresten çıkıp ara sokakta olduğunu belirledi. Bunun üzerine ara sokağa girilerek hükümlü yakalandı.

Yakalanan hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #Adana

İlgili Haberler

Adana Teknofest ne zaman? Adana Teknofest ücretli mi? Adana Teknofest nerede?

Adana Teknofest ne zaman? Adana Teknofest ücretli mi? Adana Teknofest nerede?
Adana'da suyun çekildiği baraj gölünde el bombası bulundu

Adana'da suyun çekildiği baraj gölünde el bombası bulundu
Adana’da ilginç olay: Sokakta maymun çocuğa saldırdı!

Adana’da ilginç olay: Sokakta maymun çocuğa saldırdı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler