Adana'da kasten öldürme suçundan aranan hükümlü yakalandı
Adana’da kasten öldürme suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü Seyhan polisi tarafından yakalandı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürme suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranana hükümlü Ümit Yıldırak’ın Gürselpaşa Mahallesinde olduğunu tespit etti.
Ekipler söz konusu hükümlüyü yakalamak için mahalle ablukaya aldı. Polis hükümlünün adresten çıkıp ara sokakta olduğunu belirledi. Bunun üzerine ara sokağa girilerek hükümlü yakalandı.
Yakalanan hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: #Adana
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