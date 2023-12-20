Balıkesir'de deprem mi oldu? 20 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 20 Aralık 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 20 Aralık 2023 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 20 Aralık'da meydana gelen depremler...
20 ARALIK 2023 DEPREMLER
09:12:57 -.- 2.9 -.- BAGIRSAK-ASKALE (ERZURUM)
07:24:35 -.- 1.6 -.- KOSELER-(BALIKESIR)
07:21:26 -.- 3.7 3.5 BALIKESIR
06:41:29 -.- 1.5 -.- HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR)
06:39:10 -.- 2.1 -.- YUKARICAMLI-BIGADIC (BALIKESIR)
06:29:12 -.- 1.8 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:42:37 -.- 1.1 -.- YENICEOBA-CIHANBEYLI (KONYA)
04:54:00 -.- 1.4 -.- ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN)
04:46:32 -.- 1.1 -.- KILLIK-GONEN (BALIKESIR)
04:42:37 -.- 2.4 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)
03:48:59 -.- 1.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
03:46:59 -.- 1.9 -.- KARAMAGARA-KIRIKHAN (HATAY)
03:39:51 -.- 1.3 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
03:35:07 -.- 1.8 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
02:50:29 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
02:35:32 -.- 1.5 -.- DURULDU-(MALATYA)
02:29:06 -.- 1.9 -.- BOLUKCAM-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
02:14:09 -.- 1.8 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
01:28:53 -.- 1.7 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
01:24:22 -.- 1.4 -.- MELEKLI-(HATAY)
01:15:33 -.- 1.7 -.- HISARALAN-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:15:03 -.- 1.6 -.- KARACALAR-(OSMANIYE)
00:25:46 -.- 1.8 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan bilir, İmamoğlu da öğrenecek...'
- Toplu ulaşıma kimlikle ücretsiz binebilir mi?
- Batuhan Karacakaya'dan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak sözler
- 'Haddini aşan cümleler...'
- Alev hamile mi? Yeni bölüm sızdırıldı!
- Savrun Çayı'nda toplanıyor!
- İstanbulspor Başkanı takımı sahadan çekti!
- İYİ Parti eridi, barajı geçen 4 parti var!
- İYİ Parti'de bir istifa daha!
- 'Bizim cemaatten değilsin'