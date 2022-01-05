Balıkesir'de eğitim ve araştırma hastanesine 14 aydır akademik kadro ataması yapılmadı

05 Ocak 2022 Çarşamba, 04:00

Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi, dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından yedi yıl önce kamu hastanesi olarak hizmete açıldı. 14 ay önce de İstanbul Hamidiye Tıp Fakültesi ile yapılan anlaşmayla adı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değiştirilen Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nin yatak sayısı 650’den 400’e indirildi.

KADROLAR BOŞ

Hastanenin adının değiştirilmesinin ardından geçen sürede başhekim dışında akademik kadro ataması yapılmadı. Tıp eğitimi başlamamış, uzmanlık öğrencisi alınmadığı gibi doçent, profesör gibi uzman doktorların ataması da yapılmadı. 300’e yakın kadrosu bulunan hastanede, sadece uzman ve pratisyen hekim kadroları ataması yapıldı.

"UCUBE HASTANE"

Balıkesir Tabip Odası Başkanı Necdet Uçan, “Atatürk Şehir Hastanesi, 2020 yılının eylül ayında araştırma ve eğitim hastanesi olarak dönüştürüldü. Ama başhekimin dışında bir tane akademik kadro yok. Öğretim üyesi, profesör, doçent, uzmanlık öğrencisi yok. Ucube bir şehir hastanesi. Tabela hastanesi sadece. Resmiyette eğitim hastanesi. Bir yılı aşkın süredir akademik personel atanmaması ve uzmanlık öğrencisi alınarak eğitimin başlamaması büyük kayıptır ve nedenini çok merak ediyoruz” dedi.

Uçan, hastanenin Türkiye’de ilk defa kamu kaynakları ile yapılan bir hastane olduğunu vurgulayarak “Şehir hastanelerindeki temel kural, kamu ve özel ortaklığı, KDV, damga vergisi ve bütün harçlardan muafiyeti, kredi garantisi, arsa tahsisi ile özel sektör tarafından yapılan hastanedir. Yapan kişi ve gruba Sağlık Bakanlığı’nca kira ödenir ve yüzde 70 hastane doluluk garanti edilir. Oysa Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı kaynakları ile yapılmıştır. Balıkesir’deki uygulama başka illerde örneği olmayan uygulamadır” diye konuştu.