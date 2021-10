Sayıştay’ın raporu, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan fazladan ödemeleri ortaya çıkardı

11 Ekim 2021 Pazartesi, 04:00

Sayıştay’ın Akdeniz Üniversitesi 2020 yılı raporunda, Akdeniz Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin, yemek hizmet ihalesini Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ile ortaklaşa yapmaması sonucu kamu zararı oluştuğu tespit edildi.

Hastanenin ayrı ihaleye çıkarak yemek hizmeti alması sonucunda “yemeklere daha fazla ücret ödendiği” ortaya çıktı. Raporda, fazladan yapılan ödemeler de bir liste halinde sıralandı. Buna göre, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı KDV hariç dana etinin kilosunu 39 TL’den alırken hastane yönetimi ise aynı etin kilosu için 54 lira 90 kuruş ödeme yaptı.

YÜZDE 50’YE YAKIN FAZLADAN ÖDEME



Raporda, Et ve Süt Kurumu fiyatları da örnek gösterildi. Kurumun, 2020 Şubat ayında dana etinin kilosunu 40 TL olarak belirlediğinin altı çizilirken, hastanenin kuşbaşı etin kilosu için 54.90 TL, pirinç için 9 TL ve kuru fasulye için 13.5 TL ödediği belirtildi. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın ise kuşbaşının kilosu için 39 TL, pirinç için 6 TL ve kuru fasulye için 9 TL ödeme yaptığı görüldü. Raporda yer alan listede ayrıca hastanenin; kırmızı mercimek, kuru barbunya, nohut, dondurulmuş küp patates, kâse yoğurt, beyaz peynir ve kısa but için de yüzde 50’ye yakın fazladan ödeme yaptığı yer aldı. Raporda, buna benzer fazla ödemeler yapılmaması için üniversite birimlerinin yemek hizmeti alım işini ortak ihaleyle yapabileceğine dikkat çekilerek “Dana eti örneğinde olduğu gibi üniversite hastanesinin yaptığı ihalede oluşan yüksek fiyatın önüne geçebilmek için her iki idarenin ihtiyacının birleştirilerek toplu alıma çıkılması sonucunda; yüksek miktarda oluşan et talebinin, ihale birim fiyatını makul seviyelere indirebileceği düşünülmektedir” denildi.