Balıkesir’de eğitime bir gün daha ara verildi

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 15:22

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 15:22

Balıkesir Valiliği ilk ve orta dereceli okulların 7 Şubat Salı günü de tatil olduğunu bildirdi.

Yapılan açıklamada, “İlimizin büyük bölümünde görülen kar yağışı ve fırtına ile devamında oluşacak buzlanma abaşta olmak üzere olumsuz hava şartlarının ilerleyen saatlerde yaygınlaşarak etkisini artıracağı yönündeki meteorolojik tahminler değerlendirilmiştir. Buna göre Balıkesir il genelinde 7 Şubat 2023 Salı günü İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ayrıca ortaöğretim kurumları (liseler), Halk Eğitim Merkezleri, Meslek Eğitim Merkezleri, Özel Eğitim Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine ara verilmiştir. Ayrıca İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarındaki eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine ara verilmesine, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.



