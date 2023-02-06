Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'deprem' kararı: 'Etkinliklerimiz ikinci bir açıklamaya kadar durduruldu'

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 14:31

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 14:32

Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı. Depremde son bilgilere göre 912 kişi hayatını kaybetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, depremin ardından açıklama yaptı.

"İKİNCİ BİR AÇIKLAMAYA KADAR..."

Açıklamada, yaşanan deprem nedeniyle bakanlığa bağlı yapılan pek çok etkinliğin durdurulduğu belirtildi:

"Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen deprem sonrası Bakanlığımıza bağlı Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüz dahil tüm birimlerimizce planlanan etkinliklerimiz ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur."