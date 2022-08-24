Balıkesir'de feci kaza: anne ve baba öldü, 2 çocuğu yaralandı
Balıkesir'de tatile giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada; anne ve baba olay yerinde hayatını kaybederken, çiftin 2 çocuğu ise yaralandı.
İstanbul-İzmir Otoyolunun Balıkesir’in kırsal Ortaca Mahallesi mevkisinde, 23 Ağustos Salı saat 18.00 sıralarında Mustafa Çekiç (39) yönetimindeki 26 SL 333 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
İki yönlü yolu birbirinden ayıran barıyerleri kırarak arasında sıkışan otomobil, demir yığını haline dönüştü. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.
ANNE-BABA KURTARILAMADI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan Mustafa Çekiç ve Özlem Çekiç’in (39) sağlık görevliler tarafında yapılan kontrollerinde yaşamlarını yitirdikleri belirlendi.
Araçta yaralanan çiftin çocukları Mina (8) ile Hasan Efe (3), Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. İki çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, Mustafa ve Özlem Çekiç’in cenazeleri aynı hastanenin morguna gönderildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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