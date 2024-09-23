Balıkesir’de hapis cezası bulunan 10 şahıs yakalandı

Yayınlanma: 23.09.2024 - 12:05

Güncelleme: 23.09.2024 - 12:06

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik 21 Eylül saat 08.00 ile 22 Eylül saat 08.00 arası il genelinde eş zamanlı olarak denetim gerçekleştirdi.

58 ekip ve 165 personel ile birlikte yapılan operasyonel çalışmalar sonucunda; 10-20 yıl hapis cezası olan bir şahıs, 5-10 yıl hapis cezası olan bir şahıs, 0-5 yıl hapis cezası olan 8 kişi, ifadeye yönelik aranan 23 kişi olmak üzere toplam 33 aranan şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Şahıslardan 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.