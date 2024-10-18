Balıkesir’de hapis cezası bulunan 12 şahıs yakalandı

Balıkesir’de aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, hapis cezası bulunan 12 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir’de hapis cezası bulunan 12 şahıs yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 18.10.2024 - 13:14

Balıkesir Valiliği koordinesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde eş zamanlı olarak 76 ekip ve 234 personel ile birlikte operasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonlar sonucunda, 10-20 yıl hapis cezası olan bir şahıs, 5-10 yıl hapis cezası olan bir şahıs, 0-5 yıl hapis cezası olan 10 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 23 şahıs olmak üzere toplamda 35 aranan şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şahıslardan 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Balıkesir Valiliği #Balıkesir

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