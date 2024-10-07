Endülüs derbisinde kazanan Sevilla!
Sevilla, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 9. haftasında kendi sahasında ağırladığı Real Betis'i 1-0 mağlup etti.
İspanya La Liga 9. haftasında oynanan Endülüs derbisinde Sevilla, evinde Real Betis'i konuk etti. Estadio Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'ndaki maçta Sevilla, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Sevilla'ya galibiyeti getiren tek golü 50'de penaltıdan Dodi Lukebakio attı.
SON ANLARDA 10 KİŞİ KALDI
Sevilla'da 90'da Tanguy Kouassi çift sarı karttan kırmızı kart gördü.
Sevilla'nın Galatasaray'dan transferi Marcao maça yedek kulübesinde başladı, 90+1. dakikada oyuna girdi.
Sevilla, bu sonucun ardından ligde 9 maç sonunda 12 puana ulaştı. Real Betis'de 12 puanda kaldı.
İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Sevilla, Barcelona deplasmanına gidecek. Real Betis ise Osasuna deplasmanına konuk olacak.
Etiketler: #sevilla #real betis #la liga #Dodi Lukebakio
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