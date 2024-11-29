Balıkesir'de 'kaçakçılık' operasyonu... Tütün ve makaronlara el konuldu: 1 tutuklama

Balıkesir'in Karesi ilçesinde kaçak tütün ve makaron operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 1 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de 'kaçakçılık' operasyonu... Tütün ve makaronlara el konuldu: 1 tutuklama
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İHA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 14:10

Balıkesir İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Karesi ilçesinde bir operasyon düzenledi.

Yapılan operasyon sonucunda 100 bin adet boş makaron, 150 paket dolu makaron ve 50 kilogram tütün ekipler tarafından ele geçirildi.

1 TUTUKLAMA

Ekipler, kaçak tütün ve makaron ticareti yapan şahıslara yönelik başlattıkları çalışma kapsamında, şüpheli 1 kişiyi 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan tutukladı.

Balıkesir Emniyeti, suçların azaltılması ve suçluların yakalanmasına yönelik mücadelesinin süreceğini belirtti.


Etiketler: #Balıkesir

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