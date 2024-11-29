Balıkesir'de 'kaçakçılık' operasyonu... Tütün ve makaronlara el konuldu: 1 tutuklama
Balıkesir'in Karesi ilçesinde kaçak tütün ve makaron operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 1 kişi tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Karesi ilçesinde bir operasyon düzenledi.
Yapılan operasyon sonucunda 100 bin adet boş makaron, 150 paket dolu makaron ve 50 kilogram tütün ekipler tarafından ele geçirildi.
1 TUTUKLAMA
Ekipler, kaçak tütün ve makaron ticareti yapan şahıslara yönelik başlattıkları çalışma kapsamında, şüpheli 1 kişiyi 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan tutukladı.
Balıkesir Emniyeti, suçların azaltılması ve suçluların yakalanmasına yönelik mücadelesinin süreceğini belirtti.
Etiketler: #Balıkesir
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ben o gün tecavüze uğramadım diye...'
- Saat verildi, sayı istendi
- Şirket 7 gün önce kurulmuş
- Bakanlığın web sitesinde farklı çıktı!
- İki ilde emniyet müdürü görevden alındı
- Özgür Özel'e jet soruşturma!
- 'Akın Gürlek, seni uyarıyorum...'
- Ebru Baki'nin yeni adresi belli oldu
- 22 milyon üyeli IPTV ağı çökertildi!
- S Sport'tan yayınları durdurma kararı!