Balıkesir'de 23 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekiplerince 23 kaçak göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 23 kaçak göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 25.11.2024 - 15:53

Alınan bilgiye göre, Küçükköy Mahallesi Hakkıbey Yarımadası'nda devriye gezen jandarma ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçma hazırlığında olan Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmeni yakaladı, 2 göçmen kaçakçısını gözaltına aldı.

Operasyonda kaçak göçmenleri taşıyan iki araca ele konuldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.


Etiketler: #Balıkesir #göçmen #kaçak göçmen

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