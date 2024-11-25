Balıkesir'de 23 kaçak göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekiplerince 23 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Küçükköy Mahallesi Hakkıbey Yarımadası'nda devriye gezen jandarma ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçma hazırlığında olan Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmeni yakaladı, 2 göçmen kaçakçısını gözaltına aldı.
Operasyonda kaçak göçmenleri taşıyan iki araca ele konuldu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Etiketler: #Balıkesir #göçmen #kaçak göçmen
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