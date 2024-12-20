Balıkesir'de kazaya karışan kamyonda yangın!

Yayınlanma: 20.12.2024 - 09:35

Güncelleme: 20.12.2024 - 09:35

İzmir - İstanbul Otobanı Mecidiye Mevkii’nde İstanbul yönünde seyreden kamyon ile kamyonun karıştığı trafik kazası sonra yangın çıktı. Yangın sonrası itfaiye ekipleri otobanı tek taraflı olarak trafiğe kapatarak, yangına müdahale etti.

Uzun süren çalışma sonrası araç yangını söndürüldü. Kamyon sürücülerinin sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü. Kaza sonrası otoban temizlenerek, trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.