Balıkesir'de kazaya karışan kamyonda yangın!

İzmir-İstanbul otobanında iki kamyonun karıştığı trafik kazasından sonra kamyonda yangın meydana geldi. Otobanda meydana gelen kazada ölüm ve yaralanma olmadı.

Balıkesir'de kazaya karışan kamyonda yangın!
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İHA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 09:35

İzmir - İstanbul Otobanı Mecidiye Mevkii’nde İstanbul yönünde seyreden kamyon ile kamyonun karıştığı trafik kazası sonra yangın çıktı. Yangın sonrası itfaiye ekipleri otobanı tek taraflı olarak trafiğe kapatarak, yangına müdahale etti.

Uzun süren çalışma sonrası araç yangını söndürüldü. Kamyon sürücülerinin sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü. Kaza sonrası otoban temizlenerek, trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.


Etiketler: #Balıkesir #Yangın

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