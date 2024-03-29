AKP’li başkandan, Ahmet Akın’ın iftarına engelleme girişimi

Yayınlanma: 29.03.2024 - 16:36

Güncelleme: 29.03.2024 - 16:37

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın’ın Zağnospaşa Camisi önünde gerçekleştireceği iftar programı, AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz’ın talimat verdiği zabıta ekiplerince engellenmeye çalışıldı.

CHP Balıkesir Milletvekili Sarı ve CHP Balıkesir İl Başkanı Köybaşı, iftarın yapıldığı alana gelerek zabıta ekiplerine talimat veren AKP’li Yılmaz’a sert tepki gösterdi. Sarı ve Köybaşı, hukuksuz işlem yapmaya çalışan zabıta ekiplerini de durdurdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Balıkesir Milletvekili Sarı şöyle konuştu:

“AKP’li Belediye Başkanı Yücel Yılmaz gelmiş burada tespit yapmış. Bu gece yağmur yağarsa buraya koyduğumuz tek elimle kaldırdığım stantlar mermerleri yıkacak, aşağıya delik açılacak, yağmur suyu aşağıya gidecek. Havanın durumu ortada 25 derece sıcakta, yağmur yağma riski yok. Ama Yılmaz stantlardaki riski görmüş ancak, BalBucks tesisinin demir ve beton yükünü görmemiş. Oradaki bu demir ve beton yükü zarar vermiyor ama bizim stantlarımız zarar veriyor diyor.

Artık ne yapacaklarını bilemiyorlar. Biz burada Paşa Camisi’nin önündeki alanda hep birlikte bir iftar programı yapacağız. Oruçlarımızı hep birlikte açacağız. Burada kentimizde bir barışı, bir huzuru birlikteliği sağlayabilmek adına yapmış olduğumuz bu etkinliklere engel olunmaya çalışılıyor. Bugün semazenler ve Hacivat Karagöz gösterileri olacak. Eğlenceler düzenlenecek, Kuran tilaveti okunacak. Burada ibadetimizi hep birlikte vatandaşlarımızla yapıp, orucumuzu açacağız.

Ama buna alternatif bir şey üretemeyenler yapmış olduğumuz bu etkinliğe engel olmaya çalışıyorlar. Kenti yönetiyor ama meteorolojiden de haberi yok. Herhangi bir yağmur riski yok. Olursa biz tamiratını yaparız. Tabi ki buna müsaade etmeyiz. Bu kente hizmet etmek sevdası ile çıktığımız bu yolda hiç kimse bizi alı koyamayacak."

‘ZABITA ASIL GÖREVİNİ YAPMIYOR’

CHP Balıkesir İl Başkanı Başkanı Köybaşı da seçim yasaklarına karşın AKP’li Yılmaz’a ait yeşil alanlardaki seçim afişlerinin kaldırılmadığına dikkat çekerek, “Görevini yapmayan belediye zabıtası, Ramazan’da partimizin iftarına engel olmaya çalışıyor” dedi.