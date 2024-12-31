Balıkesir'de korkutan yangın... 2 çocuk mahsur kaldı!

Altıeylül ilçesinde sabaha karşı meydana gelen yangında evde mahsur kalan 2 çocuk itfaiye erleri tarafından kurtarılarak, 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Çocukların dumandan etkilendiği ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Balıkesir'de korkutan yangın... 2 çocuk mahsur kaldı!
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İHA
Yayınlanma: 31.12.2024 - 12:00

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Pamukçu Mahallesi’nde bulunan bir evde bu sabaha karşı yangın çıktı.

Balıkesir İtfaiye Başkanlığı ekipleri 4 araç ve 10 personelle kısa sürede yangına müdahale etti. Söndürme işlemi sırasında evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 5 yaşında İ.K. ve 3 yaşındaki İ.K., itfaiye personeli tarafından kurtarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ev yangını kısa süre içinde söndürülürken, çıkış sebebi araştırılıyor. Çocukların tedavilerinin ise, devam ettiği öğrenildi.



Etiketler: #Balıkesir #Çocuk #Mahsur #Yangın

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