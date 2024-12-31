Balıkesir'de korkutan yangın... 2 çocuk mahsur kaldı!

Yayınlanma: 31.12.2024 - 12:00

Güncelleme: 31.12.2024 - 12:00

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Pamukçu Mahallesi’nde bulunan bir evde bu sabaha karşı yangın çıktı.

Balıkesir İtfaiye Başkanlığı ekipleri 4 araç ve 10 personelle kısa sürede yangına müdahale etti. Söndürme işlemi sırasında evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 5 yaşında İ.K. ve 3 yaşındaki İ.K., itfaiye personeli tarafından kurtarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ev yangını kısa süre içinde söndürülürken, çıkış sebebi araştırılıyor. Çocukların tedavilerinin ise, devam ettiği öğrenildi.



