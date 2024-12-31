Balıkesir'de korkutan yangın... 2 çocuk mahsur kaldı!
Altıeylül ilçesinde sabaha karşı meydana gelen yangında evde mahsur kalan 2 çocuk itfaiye erleri tarafından kurtarılarak, 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Çocukların dumandan etkilendiği ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Pamukçu Mahallesi’nde bulunan bir evde bu sabaha karşı yangın çıktı.
Balıkesir İtfaiye Başkanlığı ekipleri 4 araç ve 10 personelle kısa sürede yangına müdahale etti. Söndürme işlemi sırasında evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 5 yaşında İ.K. ve 3 yaşındaki İ.K., itfaiye personeli tarafından kurtarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ev yangını kısa süre içinde söndürülürken, çıkış sebebi araştırılıyor. Çocukların tedavilerinin ise, devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: #Balıkesir #Çocuk #Mahsur #Yangın
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