Kadıköy’de korkutan yangın... Mahsur kalanlar tahliye edildi!

Yayınlanma: 06.12.2024 - 11:38

Güncelleme: 06.12.2024 - 11:38

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Osmanağa Mahallesi Kuşdili Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın 5. katında, saat 09.30 sıralarında yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iki kişinin yaşadığı daire içerisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm eve sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yanan daireye içeriden ve dışarıdan müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Apartmanda mahsur kalan yurttaşlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yanan daire ise, kullanılamaz hale geldi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlatırken, yangının meydana geldiği Kuşdili Caddesi bir süreliğine trafiğe kapatıldı.