Kadıköy’de korkutan yangın... Mahsur kalanlar tahliye edildi!
Kadıköy’de 6 katlı apartmanın 5. katında yangın çıktı. Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken, olayda ölen veya yaralanan olmadı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Osmanağa Mahallesi Kuşdili Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın 5. katında, saat 09.30 sıralarında yangın meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, iki kişinin yaşadığı daire içerisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm eve sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yanan daireye içeriden ve dışarıdan müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Apartmanda mahsur kalan yurttaşlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yanan daire ise, kullanılamaz hale geldi.
Polis yangınla ilgili inceleme başlatırken, yangının meydana geldiği Kuşdili Caddesi bir süreliğine trafiğe kapatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'HTŞ'yi kim finanse ediyor' sorusuna yanıt verdi
- ABD'de 7.0 büyüklüğünde deprem!
- Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı!
- Cevdet Yılmaz’dan dikkat çeken açıklama
- Suriye ordusu çekildi... HTŞ, Hama'ya girdi!
- Anneannesini öldürmüştü...
- Lisede korkunç olay
- Nasuh Mahruki'ye tahliye kararı!
- Kalp krizi şüphesiyle gelen hasta sıra beklerken öldü
- Canlı yayında 'HTŞ' kavgası