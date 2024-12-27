Balıkesir'de kuaför salonuna pompalı tüfekli saldırı!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kuaför salonunda pompalı tüfekle ateş ettiği kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı.

Balıkesir'de kuaför salonuna pompalı tüfekli saldırı!
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AA
Yayınlanma: 27.12.2024 - 09:09

İlçeye bağlı Sarıkız Mahallesi Oruç Reis Caddesi'ndeki bir kuaför salonuna motosikletle gelen yüzü maskeli kişi, iş yeri çalışanına pompalı tüfekle ateş ettikten sonra kaçtı.

Saldırıda ayak bölgesinden yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Zanlı, olay sonrasında güvenlik güçlerinin çalışması sonucu yakalandı.

GÖZALTINA ALINDI

Saldırıda kullanılan motosiklet ve pompalı tüfek ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Etiketler: #Balıkesir #Kuaför

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