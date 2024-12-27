Balıkesir'de kuaför salonuna pompalı tüfekli saldırı!
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kuaför salonunda pompalı tüfekle ateş ettiği kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı.
İlçeye bağlı Sarıkız Mahallesi Oruç Reis Caddesi'ndeki bir kuaför salonuna motosikletle gelen yüzü maskeli kişi, iş yeri çalışanına pompalı tüfekle ateş ettikten sonra kaçtı.
Saldırıda ayak bölgesinden yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Zanlı, olay sonrasında güvenlik güçlerinin çalışması sonucu yakalandı.
GÖZALTINA ALINDI
Saldırıda kullanılan motosiklet ve pompalı tüfek ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: #Balıkesir #Kuaför
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Asgari ücret' tepkisi nedeniyle tutuklandı
- Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak?
- Dava ertelendi
- MHP'den Özel'in sokak çağrısına 'uyarı'
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- İşte banka banka 300 bin liranın aylık getirisi!
- Davutoğlu'nun 'hazırım' çıkışına yanıt verdi
- Yeneroğlu istifa etti, Babacan'dan'dan 'AKP' açıklaması
- 'AZAL uçağı düşürüldü' dediler... Kimi işaret ettiler?
- 'Lösemiyle mücadele ediyor... Yaşama şansı yüzde 50'