Balıkesir’de orman yangını

Balıkesir’in Ayvatlar kırsal mahallesinde ormanlık alanda başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekipler havadan ve karadan müdahale ederek, yangını kontrol altına almaya çalışıyor

İHA
Yayınlanma: 13.07.2024 - 16:59
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Balıkesir’in Ayvatlar kırsal Mahallesi’nde başlayan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangına havadan ve karadan 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 ilk mücadele aracı, 1 helikopter, 1 dozer ve 40 personel katılıyor.

Ekiplerin yoğun çalışması sonrası yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.


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