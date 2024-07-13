Hatay’da yerleşim yerlerine yakın mesafede orman yangını!
Hatay’ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi başladı.
Yangın, Hatay'ın Arsuz ilçesi Avcılarsuyu Mahallesi’nde meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangına müdahaleye karadan başladı.
Yangının yerleşim yerlerine yakın mesafede olduğu tespit edildi.
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