Hatay’da yerleşim yerlerine yakın mesafede orman yangını!

Hatay’ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi başladı.

İHA
Yayınlanma: 13.07.2024 - 15:23
Hatay’da yerleşim yerlerine yakın mesafede orman yangını!
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Yangın, Hatay'ın Arsuz ilçesi Avcılarsuyu Mahallesi’nde meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına müdahaleye karadan başladı.

Yangının yerleşim yerlerine yakın mesafede olduğu tespit edildi.


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