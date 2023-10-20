Balıkesir'de otomobil takla attı: 2 yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesi Gündoğan Mahallesi mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 20.10.2023 - 10:29
Balıkesir'de otomobil takla attı: 2 yaralı
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Balıkesir’in Gönen ilçesi Gündoğan Mahallesi'nde Muhammed Kahraman idaresindeki otomobil aşırı hız ve dikkatsizlik sebebi ile sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Gönen itfaiye ekipleri sürücü Muhammed Kahraman ile yanında yolcu olarak bulunan Yusuf Şenyıldız’ı araçta sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sebebi ile araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Balıkesir kaza otomobil

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