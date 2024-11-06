Balıkesir'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!

Yayınlanma: 06.11.2024 - 12:04

Güncelleme: 06.11.2024 - 12:04

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi Yolu Toma Deresi mevkiinde saat 09.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; G.F.'nin kullandığı 10 DN 2487 plakalı otomobil ile C.K. idaresindeki 34 CPS 700 plakalı otomobil kafa kafaya çarpışırken, sürücüler araçlarda sıkıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücüler, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobillerden çıkarıldı.

Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücüler, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.