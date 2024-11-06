Aydın’da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti!

Aydın’ın Çine ilçesinde otomobilin takla atması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Aydın’da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti!
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İHA
Yayınlanma: 06.11.2024 - 00:19

Kaza Aydın-Muğla karayolu Hallaçlar Mahallesi’nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdal Coşkun (45) idaresindeki 48 APY 400 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolda takla atıp ters döndü.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada otomobil sürücüsü Serdal Coşkun’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Coşkun’un cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Hayatını keybeden Serdal Coşkun’un Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri’nde görev yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.


Etiketler: #aydın #trafik kazası

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