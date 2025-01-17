Balıkesir’de şafak operasyonu! Çok sayıda tabanca ele geçirildi

Yayınlanma: 17.01.2025 - 22:00

Güncelleme: 17.01.2025 - 22:00

Balıkesir'in Gönen ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 farklı adrese şafak vakti operasyon düzenlendi. Gönen Sulh Ceza Hakimliği’nin arama kararıyla gerçekleştirilen baskında, çok sayıda ruhsatsız silah ve yasaklı madde ele geçirildi.

Operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 121 adet fişek ele geçirildi. 95 personelin katılımıyla gerçekleşen baskınlarda, ele geçirilen materyallerle ilgili soruşturma başlatıldı.