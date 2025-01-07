Adana'da operasyon: İki araçtan 6 ruhsatsız tabanca çıktı

Adana’da 2 araçta 6 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'da operasyon: İki araçtan 6 ruhsatsız tabanca çıktı
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İHA
Yayınlanma: 07.01.2025 - 12:42

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin araçlarında ruhsatsız silah bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Pozantı ilçesinde durdurdukları araçlarda yaptıkları aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi.

2 TUTUKLAMA

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 2’si tutuklandı, 5’inin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


Etiketler: #Adana

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