Adana'da operasyon: İki araçtan 6 ruhsatsız tabanca çıktı

Yayınlanma: 07.01.2025 - 12:42

Güncelleme: 07.01.2025 - 12:43

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin araçlarında ruhsatsız silah bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Pozantı ilçesinde durdurdukları araçlarda yaptıkları aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi.

2 TUTUKLAMA

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 2’si tutuklandı, 5’inin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.