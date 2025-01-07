Adana'da operasyon: İki araçtan 6 ruhsatsız tabanca çıktı
Adana’da 2 araçta 6 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin araçlarında ruhsatsız silah bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Pozantı ilçesinde durdurdukları araçlarda yaptıkları aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi.
2 TUTUKLAMA
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 2’si tutuklandı, 5’inin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Etiketler: #Adana
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