Balıkesir'de şantiyede vinç kolu kırıldı: 1 kişi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 15.06.2023 - 17:23

Güncelleme: 15.06.2023 - 17:58

Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki şantiye alanında vincin kaldırma kolu kırıldı. Yaşanan kazada şantiyede bulunan, Afgan uyruklu olduğu ve ismi tespit edilemeyen bir kişi kırılan vinç kolunun altında kalarak yaşamını yitirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği'nce kazada yaralanan Ş.C. ise 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı Ş.C. ambulans ile Burhaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada hayatının kaybeden kişinin Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edileceği öğrenildi.