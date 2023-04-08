İstanbul'da metro şantiyesinde vincin zinciri koptu
Üsküdar'da metro şantiyesinde demirleri taşıyan vinçteki zincirin kopması sonucu demirler şantiyenin yanındaki binaya çarptı
Üsküdar Ferah Mahallesi Ferah Caddesi'ndeki metro şantiyesinde meydana gelen olayda, Altunizade-Çamlıca-Ferah Mahallesi-Bosna Bulvar metro hattı çalışmaları sırasında metro durağı şantiyesinde demirleri taşıyan vincin zinciri koptu.
Zincirin kopması ile demirler şantiyenin yakınındaki bir binanın dış cephesine çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle dış cephedeki boru ve tentelerde hasar meydana geldi.
Binada yaşayanlar kısa süreli panik ve korku yaşadı.
İşçiler daha sonra düşen demirleri vinç yardımıyla kaldırarak yerine koydu.
"YARALANMA YOK"
Mahalleli Görkem Ünal, "Bir ses duyduk. Zincir kopmuş, demirler binanın üzerine düşmüş. Herhangi bir yaralanma yok. İşçiler düşen demirleri kaldırıyor" dedi.
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