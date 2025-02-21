Balıkesir’de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı!

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde sabaha karşı otoyolda seyir halindeki yolcu otobüsü yandı.

Balıkesir’de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı!
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İHA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 13:01

Savaştepe Soma arası İstanbul-İzmir Otoyolu üzerinde çıkan otobüs yangınına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Savaştepe Grup Amirliği personeli ve 112 Sağlık ekipleri müdahale etti.

Otobüs şoförü yangın çıkınca otobüsü yol kenarına çekerek, 34 yolcuyu tahliye etti. 112’ye yapılan ihbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen ekiplerce yangın söndürüldü.

Yangın sebebiyle otobüsün kullanılamaz hale geldiği görüldü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 34 yolcuda herhangi bir yaralanmaya rastlanmadı.

Otobüs yangını ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.


Etiketler: #Balıkesir #otobüs #Yangın

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