İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor: İETT otobüsü yolda kaldı!
İstanbul'da günlerdir uyarısı yapılan kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Arnavutköy ilçesinde yollar beyaza bürünürken, bir İETT otobüsü yolda kaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı sabah saatlerinde başladı.
Arnavutköy ilçesinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle, yollar beyaza büründü.
İlçede seyir halindeki bir İETT otobüsü de, yoğun kar yağışı sebebiyle yolda kaldı. Yolcular mağdur olurken, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
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