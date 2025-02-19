Vali duyurdu... Malatya'da yolcu otobüsünde uyuşturucu yakalandı!

Malatya'da yolcu otobüsünde 9 kilo 979 gram esrar ele geçirildi. Operasyonla ilgili bilgileri, Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından paylaştı.

Vali duyurdu... Malatya'da yolcu otobüsünde uyuşturucu yakalandı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 19.02.2025 - 09:50

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonların devam ettiğini belirtti.

Yavuz, paylaşımında, Kale ilçesinde uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada; 9 kilo 979 gram esrar ele geçirildiğini bildirdi.


Etiketler: #Malatya #Seddar Yavuz #yolcu otobüsü #uyuşturucu

İlgili Haberler

Bursa'da uyuşturucu ticareti: 2 zanlı tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu ticareti: 2 zanlı tutuklandı
Adrese baskın yapıldı: Uyuşturucu madde ticareti yapan çift tutuklandı

Adrese baskın yapıldı: Uyuşturucu madde ticareti yapan çift tutuklandı
Yakayı ele verdiler! Kars'ta uyuşturucu imal ve ticareti: 2 tutuklama

Yakayı ele verdiler! Kars'ta uyuşturucu imal ve ticareti: 2 tutuklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler