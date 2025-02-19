Vali duyurdu... Malatya'da yolcu otobüsünde uyuşturucu yakalandı!
Malatya'da yolcu otobüsünde 9 kilo 979 gram esrar ele geçirildi. Operasyonla ilgili bilgileri, Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından paylaştı.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonların devam ettiğini belirtti.
Yavuz, paylaşımında, Kale ilçesinde uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada; 9 kilo 979 gram esrar ele geçirildiğini bildirdi.
Etiketler: #Malatya #Seddar Yavuz #yolcu otobüsü #uyuşturucu
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