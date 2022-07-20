Balıkesir'de teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişi aranıyor
Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ardından batan teknede kaybolan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Sinan Yeniçeri, Hasan Hüseyin Işıktaş ve Doğukan Onay, fiber tekne ile Atınkum sahilinden denize açılarak yüzer şamandıraya bağlı "Never Say Never" isimli tekneye ulaştı.
Yaklaşık 1 saat sonra sahile dönmek isteyen Yeniçeri, Işıktaş ile Onay'ın bulunduğu fiber tekne, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye ve batmaya başladı.
Sinan Yeniçeri, sahildeki bir arkadaşını telefonla arayarak yardım istedi. "Vadi" isimli özel tekneyle gelen vatandaşlar, Doğukan Onay'ı kurtardı, Yeniçeri ve Işıktaş'a ulaşamadı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen 4 Sahil Güvenlik botu, 1 helikopter, 1 uçak, AFAD dalış timi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi su altı ve su üstü kurtarma ekibi arama çalışması başlattı.
Fotoğraf: Arşiv
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