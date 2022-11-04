Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Balıkesir ve ilçesi Ayvalık'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında metamfetamin, skunk ve sentetik hapla yakalanan 10 kişi, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ayvalık Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün, uyuşturucu satan ve bulundurduğu ileri sürülen 10 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Balıkesir merkez ve Ayvalık ilçesinde, düzenlenen operasyonlarda şüphelilere ait ev ve otomobillerde aramalar yapıldı.
Aramalarda, 1235 gram esrar, 600 gram metamfetamin, 75,73 gram skunk, 33 bin 834 sentetik hap, 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 700 TL ele geçirildi.
10 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden 6'sı hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak, 4'ü hakkında da uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve bulundurmaktan adli işlem başlatıldı.
Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.
Video Haberler
- Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
- TÜİK ve ENAG verileri ne söylüyor?
- Boğaziçi Film Festivali’nde neler yaşandı?
- Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL’sini geri getirdi
- Finans Analisti İslam Memiş tarih verdi
- Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- 26 yaşındaki oyuncu Erica Hoy trafik kazasında yaşamını yitirdi
- AKP milletvekiliyle cinayeti konuştum
- CHP'den istifa söylentilerinin ardından 'Deniz Baykal'ın evinde toplantı' iddiası
- Erdoğan, ‘türban serbestisi’ getiren değişiklik için yeniden halkoylamasını işaret etti
- Son Dakika: İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem! Balıkesir, Manisa, Aydın ve Denizli'de de hissedildi
- Türk iş insanı Dilek Ertek, Tahiti'de denize düşüp yaşamını yitirdi
- CHP'nin acı kaybı: Eski milletvekili Süleyman Genç yaşamını yitirdi
- Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı
- Eşlerine uyuşturucu verdiler, arkadaşlarına tecavüz ettirdiler
- AKP-HDP anayasa değişikliği için bir araya geldi! Görüşme sonrası açıklama yapıldı: Bugün sohbet ettik, ilgili kurullarımızla karar alacağız