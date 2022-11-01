Otomobilin çarptığı yaya öldü, alkollü sürücü gözaltında

01 Kasım 2022 Salı, 12:33

Feci kaza, 31 Ekim Pazartesi akşam saatlerinde Altınordu'ya bağlı Eskipazar Mahallesi Şehitlik Kavşağı'nda meydana geldi. Nevzat Ö. kontrolündeki 52 EP 050 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Dursun Ali Çonkara'ya çarptı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağı yaralı Çonkara'yı ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çonkara, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası kaçan sürücü Nevzat Ö. ise jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Yapılan kontolde 1.56 promil alkollü olduğu belirlenen Nevzat Ö., gözaltına alındı.