Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Balıkesir’in Altıeylül ve Karesi ilçesinde jandarma ekipleri 2 araçta yaptıkları aramada 231 adet sentetik uyuşturucu hap, 103 gram metamfetamin, 1 tabanca ve 6 fişek ele geçirildi. Araçlarda bulunan 4 şahıs gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 26.01.2024 - 09:09
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Abone Ol google-news

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Altıeylül ve Karesi ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 4 şüphelinin araçlarında yapılan operasyonlar sonucunda; 231 adet sentetik uyuşturucu hapı, 103 gram metamfetamin, 1 adet tabanca ve 6 tabanca fişeği ele geçirildi.

Araçlarda bulunan 4 şahıs gözaltına alındı.


İlgili Haberler

Akçakale’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Akçakale’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Esenler’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Esenler’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Tarihinin en yüksek uyuşturucu imhasını gerçekleştirdi: 21,5 ton

Tarihinin en yüksek uyuşturucu imhasını gerçekleştirdi: 21,5 ton

En Çok Okunan Haberler