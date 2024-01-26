Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Balıkesir’in Altıeylül ve Karesi ilçesinde jandarma ekipleri 2 araçta yaptıkları aramada 231 adet sentetik uyuşturucu hap, 103 gram metamfetamin, 1 tabanca ve 6 fişek ele geçirildi. Araçlarda bulunan 4 şahıs gözaltına alındı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Altıeylül ve Karesi ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 4 şüphelinin araçlarında yapılan operasyonlar sonucunda; 231 adet sentetik uyuşturucu hapı, 103 gram metamfetamin, 1 adet tabanca ve 6 tabanca fişeği ele geçirildi.
Araçlarda bulunan 4 şahıs gözaltına alındı.
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