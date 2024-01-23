Akçakale’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda esrar maddesi ile uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Akçakale Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Ekinyazı kırsal Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda B.T. isimli şahıs gözaltına alınırken yapılan aramada, 777 adet uyuşturucu hap ile 482 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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